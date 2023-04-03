Черные кошки и зеркала: Самые популярные предрассудки в Украине и стоящие за ними

Запреты и суеверия в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. UAportal подготовил статью о наиболее распространенных суевериях и запретах, которые существуют в украинском быту и семейной жизни.

Хлеб

Хлеб является неотъемлемым элементом украинской кухни и культуры, и считается, что его никогда нельзя выбрасывать или напрасно использовать. Согласно украинским суевериям, переворачивать буханку хлеба вверх ногами – плохая примета. Это может привести к бедности и голоду в семье.

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Подметание

В украинской культуре считается, что подметать дом после наступления темноты – плохая примета. Считается, что ночная уборка приносит бедность и несчастье в семью. Чтобы избежать негативных последствий, украинцы всегда подметают свои дома днем.

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Яйца

В украинской традиции яйца являются символом жизни и плодородия. Яйца принято дарить на Пасху, и они часто используются в различных ритуалах и обычаях. Однако считается, что никогда не следует давать в дар яйца в нечетном количестве, так как это может принести несчастье.

Черные кошки

В украинском фольклоре черные кошки часто ассоциируются с невезением и несчастьем. Считается, что если черная кошка перейдет вам дорогу, это может принести несчастье. Поэтому многие украинцы избегают черных кошек и считают их плохими предзнаменованиями.

Зеркала

В украинской культуре считается, что разбитое зеркало может принести семь лет несчастья. Также считается плохой приметой смотреться в зеркало ночью или видеть свое отражение в разбитом зеркале. Поэтому многие местные жители закрывают зеркала на ночь или ставят их лицом к стене.

Напомним, чуть ли не каждому в детстве говорили, что ни в коем случае нельзя есть с ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

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