Почему на самом деле нельзя есть с ножа: ответ удивит

Едва ли не каждому в детстве говорили, что ни в коем случае нельзя есть с ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

В частности, нас предупреждали, что можно стать злым, если есть с кончика ножа. Оказывается, что запрету есть вполне логическое объяснение.

1. Если еду пробовать или есть с ножа, можно получить ранения. Сейчас это кажется пустяком, но в прошлом это было не так. Так как можно было получить серьезное заражение, от которого не было лечения.

2. Облизывание ножа негигиенично. Поскольку после кто-то может что-нибудь резать, поэтому лучше пользоваться вилкой или ложкой.

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Народные приметы относительно еды из ножа

Нож – неотделимая часть жертвоприношения. Едва ли не все ранее проводившиеся обряды совершались при участии ножа. Поэтому мало кому бы понравилось, какой этот важный элемент облизывал.

Также считалось, что если человек облизывает нож, то этим он гневит духов и сыграет с ними. Потусторонние силы могли воспринимать такого человека жертвой, которая остается живой.

Предки следили за тем, чтобы использовали для обрядов и приготовления пищи, а не для игр или развлечений.

Еще одна примета свидетельствует, что таким образом человек показывает свое бесстрашие и даже хочет запугать того, кто за этим наблюдает. Именно поэтому предки боялись, что человек, рискнувший попробовать еду из кончика ножа, становится злым.

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Считалось, если есть с ножа, то можно вызвать потусторонние силы, а человека наделить злобой, агрессивностью, хладнокровием и другими отрицательными качествами.

Напомним, наши предки подмечали, что некоторые предметы, оставленные на столе, притягивают неприятности. UAportal рассказал, какие 6 вещей запрещено класть на стол.

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