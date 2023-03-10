Чому насправді не можна їсти з ножа: відповідь здивує

Чи не кожному у дитинстві говорили, що у жодному разі не можна їсти з ножа. Проте не всі знають, звідки пішла ця прикмета та чим загрожує її порушення.

Зокрема нас попереджали, що можна стати злим, якщо їсти з кінчика ножа. Виявляється, що забороні є цілком логічне пояснення.

1. Якщо їжу пробувати чи їсти з ножа, то можна отримати поранення. Зараз це здається дрібницею, але в минулому це було не так. Оскільки так можна було отримати серйозне зараження, від якого не було лікування.

2. Облизування ножа є негігієнічним. Оскільки після хтось може щось різати, тому краще користуватися виделкою чи ложкою.

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Народні прикмети щодо їжі з ножа

Ніж – невіддільна частина жертвопринесення. Чи не всі обряди, що проводилися раніше, відбувалися за участі ножа. Тому мало кому б сподобалося, який цей важливий елемент хтось облизував.

Також вважалося, якщо людина облизує ніж, то цим вона гнівить духів та заграє з ними. Потойбічні сили могли сприймати таку людину за жертву, яка лишається живою.

Предки стежили за тим, аби ніж використовували для обрядів та приготуванні їжі, а не для ігор чи розваг.

Ще одна прикмета свідчить, що таким чином людина показує свою безстрашність та навіть хоче залякати того, хто за цим спостерігає. Саме тому предки боялися, що людина, яка ризикнула спробувати їжу з кінчика ножа, стає злою.

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Вважалося, якщо їсти з ножа, то можна викликати потойбічні сили, а людину наділити злістю, агресивністю, холоднокровністю та іншими негативними якостями.

Нагадаємо, наші предки помічали, що деякі предмети, залишені на столі, притягують неприємності. UAportal розповів, які 6 речей заборонено класти на стіл.

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