Як правильно виварювати білизну та навіщо робити це зараз: бабусин лайфхак

Виварювання білизни – це старий та перевірений спосіб повернути речам чистоту та свіжість. До того, як з'явились пральні машинки, таким методом речі робили стерильними. Сьогодні виварювання білизни не таке популярне, як буквально декілька десятків років тому. Та чи є сенс робити це зараз?

Раніше люди виварювали білизну, щоб видалити плями, запахи та бактерії з тканини. Зараз для цього є спеціальні пральні засоби.До того ж раніше більшість одягу виготовлялося з натуральних тканин, тому в ті часи кип’ятіння речей було основним методом прання.

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Виварювати білизну слід з додаванням спеціальних засобів, таких як попіл, сода, мило, хлорка тощо. За допомогою цих речовин, бактерії та забруднення видаляються шляхом окиснення та хімічних реакцій. Крім того, попіл та сода збільшували pH води, що також видаляло бактерії.

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Обробка за допомогою високотемпературного впливу дає дезінфікує одяг, що допомагає уникнути захворювань та неприємних ароматів.

Чи є сенс виварювати білизну у сучасному світі?

Зараз завдяки пральним машинам та мийним засобам, виварювання білизни не є необхідним процесом для очищення та дезінфекції тканин. Проте навіть сьогодні деякі люди користуються цим методом.

Наприклад, якщо на білизні після прання залишилися плями від бруду, одяг почав тьмяніти або необхідно продезінфікувати речі, виварювання можна застосувати як додатковий спосіб очищення та дезінфекції.

Але слід пам'ятати, що виварювання може бути шкідливим для деяких тканин, особливо для кольорової білизни. Вона може втратити свій колір або так ви пошкодите структуру тканини. Спершу перевірте підходить тканина для цього процесу та дотримуйтеся інструкцій з догляду за одягом.

Також слід час від часу виварювати дитячі, медичні чи гігієнічні речі, а також рушники, білизну та постіль, адже пральна машинка може прибрати бруд, але залишає бактерії.

Фахівці радять виварювати білизну:

при дезінфекції речей хворого;

щоб вивести плями з одягу – жир, кров, вино тощо;

щоб відбілити та зробити білизну свіжою;

для зменшення ризику виникнення алергічних реакцій.

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Як правильно виварювати білизну?

Спершу переконайтесь, що ваша білизна підходить для виварювання, та слудуйте рекомендаціям:

Налийте воду в велику каструлю і додайте соду, господарське мило, порошок, нашатир з перекисом або хлорку. Треба лише 1-2 ст. л. засобу на 4-5 л води; Постате велику каструлю на вогонь та доведіть воду до кипіння; Помістіть туди білизну та перемішайте; Виварюйте білизну протягом 30-60 хвилин; Потім дістаньте речі та дайте їм охолонути; Сполосніть білизну під проточною водою, щоб позбутись залишків хімічних засобів; Розвісьте білизну та висушіть її, але не під прямими сонячними променями, щоб не пошкодити тканину.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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