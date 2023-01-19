Який режим пральної машинки не варто використовувати, щоб речі не залишались брудними

Режим швидкого прання дозволяє економити час, електроенергію та зменшити знос внутрішніх деталей пральної машинки. Залежно від моделі пральної машини швидка програма прання вимагає часу від 15 хвилин до 1 години. Такий режим часто включає в себе цикл прання, полоскання та віджимання, але більше підходить для невеликої кількості білизни, адже ця експрес-функція має певні недоліки та не замінює повноцінне прання. Про це пише SantePlus.

Швидка програма пральної машини не завжди гарантує чистоту білизни, особливо коли вона дуже забруднена. Деякі стійкі плями може бути важко видалити за короткий час прання у швидкому режимі та за низької температури.

Наприклад, температура 35°C не дозволяє дезінфікувати певні предмети, наприклад простирадла, спідню білизну, рушники та дитячі речі, для яких потрібна мінімальна температура 60°C. Крім того, такий текстиль може потребувати більше часу для прання, щоб бактерії та пилові кліщі повністю зникли.

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До того ж фахівці кажуть, що швидкий режим витрачає більше електроенергії. При його активації інтенсивно використовується нагрівальний елемент машини, для чого потрібно більше енергії, щоб швидше нагріти воду.

Якщо ви хочете заощадити, то краще використовувати економний режим пральної машини. Це дозволяє поступово нагрівати воду. Час прання подовжується, що також дозволяє компенсувати низьку температуру прання.

Також, швидка програма не підходить для всіх тканин. Деякі текстильні вироби потребують особливого догляду. Вибравши режим експрес-прання, можна пошкодити білизну, наприклад деякі делікатні тканини, такі як вовна, шовк або мереживний одяг. Для них використовуйте режим делікатного прання.

Перш ніж запускати пральну машину, не соромтеся відсортувати свій одяг відповідно до етикетки прання. Це дасть вам детальну інформацію про програму для вибору.

Під час швидкого прання найкращий результат можна отримати, коли барабан завантажений не більше ніж наполовину. Також кладіть менше мийного засобу, бо за низьких температур гранули порошку погано розчиняються.

Для найкращих результатів в режимі швидкого прання:

Попередньо замочіть речі на 20 хвилин;

Натріть милом складні плями;

Відіжміть білизну і завантажте її до пральної машини;

Увімкніть програму "Швидке прання".

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