Будуть прозорі, як нові: як помити вікна не залишаючи розводів

Щоб помити швидко та ефективно не обов'язково купувати дорогі професійні засоби, в цьому допоможе простий лайфхак.

Про цей спосіб пише видання Еxpress. З часом на вікнах осідає пил та вони забруднюються, тому мити їх треба регулярно. Спеціальні спреї для миття вікон коштують дорого, проте часто залишають на склі розводи. Щоб не витрачати гроші та час, скористайтесь наступною порадою, вам навіть не знадобиться спеціальна ганчірка для скла.

Помити вікна до сяйва не залишаючи розводів можна за допомогою газети та білого оцту.

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Але спершу слід очистити поверхню вікон від пилу, зробити це можна паперовим рушником або ганчіркою.

Після чого додайте в пусту пляшку з розпилювачем воду та білий оцет у пропорції 2:1. Беріть саме білий оцет, бо він не залишає слідів на склі. Кислоти допоможуть розщепити всі забруднення та навіть жирні плями на вікнах у кухні.

Розчин слід розпили на скло та одразу витерти зім’ятою газетою. Газетний папір має досить жорстку структуру в порівнянні зі звичайними ганчірками та рушниками. Вона не розшаровується і не залишає ворсинок після миття, тому легко замінить серветки для скла з мікрофібри.

Але не тріть газетою віконні рами, адже чорнило може залишити плями. Раму краще витерти паперовим рушником.

Після миття, скло слід протерти сухим шматком газети, таким чином відполірувавши його до блиску.

Процедура миття займає менше ніж 10 хвилин і вже не раз доводила свою ефективність.

Раніше ми писали про те, як легко очистити підвіконня від плям, бруду та пожовтіння за допомогою дешевого засобу.

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