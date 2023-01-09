Як легко очистити підвіконня від плям та пожовтіння за допомогою дешевого засобу

Пожовклі підвіконня не треба одразу замінювати, адже легко повернути їм первозданний вигляд можна за допомогою перевіреного лайфхаку з бюджетними засобами.

Часто, на підвіконня ставлять вазони з рослинами, іграшки, декоративні фігурки і тому подібне, з яких капає вода та осідає пил. Якщо вдома є маленькі діти, то на підвіконнях можуть бути сліди олівців чи маркерів. Навіть порожнє біле пластикове підвіконня з часом набуває жовтого відтінку через вицвітання, що псує його зовнішній вигляд.

Щоб повернути білизну підвіконню без його заміни та навіть без хімічних засобів, які нашкодять шкірі рук, скористаєтесь цим народним методом, про який пише портал "Смачно+".

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Щоб відмити пластикове підвіконня до білизни знадобиться крейда або зубний порошок. Ці засоби не пошкодять вашу шкіру та до того ж не мають запаху. Такий спосіб буде вкрай актуальним, якщо у будинку є діти або тварини.

Для цього столову ложку одного з цих засобів розчиніть у невеликій кількості води та нанесіть на поверхню. Коли все висохне, потріть підвіконня губкою або ганчіркою. Дрібні частинки цих засобів не подряпають матеріал та допоможуть очистити підвіконня від плям, пожовтіння та "дитячої творчості".

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