Как легко очистить подоконник от пятен и пожелтения с помощью дешевого средства

Пожелтевшие подоконники не нужно сразу заменять, ведь легко вернуть им первозданный вид можно с помощью проверенного лайфхака с бюджетными средствами.

Часто, на подоконник ставят вазоны с растениями, игрушки, декоративные фигурки и т.п., из которых капает вода и оседает пыль. Если дома есть маленькие дети, на подоконниках могут быть следы карандашей или маркеров. Даже пустой белый пластиковый подоконник со временем приобретает желтый оттенок из-за выцветания, что портит его внешний вид.

Чтобы вернуть белье подоконнику без его замены и даже без химических средств, которые навредят коже рук, воспользуетесь этим народным методом. О нём пишет портал "Смачно+".

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Чтобы отмыть пластиковый подоконник до белизны, понадобится мел или зубной порошок. Эти средства не повредят вашу кожу и к тому же не имеют запаха. Такой способ будет крайне актуален, если в доме есть дети или животные.

Для этого столовую ложку одного из этих средств растворите в небольшом количестве воды и нанесите на поверхность. Когда все высохнет, потрите подоконник губкой или тряпкой. Мелкие частицы этих средств не поцарапают материал и помогут очистить подоконники от пятен, пожелтения и "детского творчества".

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