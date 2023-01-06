Как сделать ловушку-осушитель, чтобы избавиться от лишней влаги и конденсата в доме

Снизить уровень влажности и избавиться от конденсата в доме помогут недорогие предметы обихода.

Об этом пишет издание Express. В холодное время года из-за слишком высокого уровня влажности, сырости или конденсата на окнах, в домах может возникать плесень. Поэтому сначала нужно избавиться от первопричины. Не стоит сразу тратиться на дорогое специальное оборудование для осушения воздуха. В этом посодействуют подручные средства.

Осушитель можно легко сделать используя в качестве ключевых ингредиентов поваренную соль или наполнитель для кошачьего лотка. Они способны впитывать влагу из воздуха и достаточно дешевы.

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Чтобы сделать соляную ловушку для влаги – возьмите любую емкость или контейнер и наполните солью слоем в несколько сантиметров. Этот осушитель следует оставить во влажном месте, например, у окна.

Чтобы сделать ловушку из наполнителя для кошачьего лотка – возьмите колготки, чулки или носки, засыпьте в них наполнитель для кошачьего туалета, завяжите их и оставьте в месте, где может накапливаться влага.

Следует периодически проверять, насколько эти самодельные ловушки-осушители впитались влагой и менять наполнитель при необходимости, тогда они будут работать эффективнее.

Раньше мы писали о том, как избавиться от пятна от вина. В этом поможет одно из доступных бытовых средств, точно есть в каждом доме.

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