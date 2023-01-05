Что насыпать на пятно от красного вина, чтобы легко его избавиться: простой лайфхак

Даже насыщенное красное вино мгновенно удаляется из ткани, если сразу насыпать на пятно одно из доступных бытовых веществ, точно есть в каждом доме.

Об этом пишет издание Irish Examiner. Особо актуальной проблема винных пятен становится во время зимних праздников. Если вы или ваши гости разлили вино, не нужно тратиться на дорогие моющие средства, ведь этот простой, но эффективный способ поможет избавиться от пятен от вина на скатерти, ковре, одежде и других поверхностях.

Однако, чтобы не дать пятну глубоко впитаться в волокна ткани, нужно действовать немедленно.

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Ни в коем случае не трите пятно и не сушите его феном, это приведет к дальнейшему проникновению в ткань, а тепло может помочь пятну закрепится на материале.

Прежде чем сушить загрязнение, его следует обработать. Для этого возьмите любое сухое порошкообразное вещество, которое способно впитывать влагу, и обильно нанесите его на пятно. Для этого подойдут:

поваренная соль;

пищевая сода;

сухой мыльный порошок;

тальк;

наполнитель для кошачьего туалета;

Они поглотят большую часть жидкости и предотвратят ее дальнейшее впитывание в ткань. Средство следует оставить на пятне на несколько минут, это может убрать пятно, но если это не поможет, смочите ткань кипяченой водой.

Раньше, мы писали о еще одном зимнем лайфхаке по уборке о том, как вынести елку, чтобы не засыпать все жилище иголками.

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