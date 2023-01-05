Що насипати на пляму від червоного вина, щоб легко її позбутись: простий лайфхак

Навіть насичене червоне вино миттєво видаляється з тканини, якщо одразу насипати на пляму один із доступних побутових речовин, які точно є в кожному домі.

Про це пише видання Irish Examiner. Особливо актуальною проблема винних плям стає під час зимових свят. Якщо ви або ваші гості розлили вино, не треба витрачатися на дорогі мийні засоби, адже цей простий, але ефективний спосіб допоможе позбутись плям від вина на скатертині, килимі, одягу та інших поверхнях.

Проте, щоб не дати плямі глибоко вбратися у волокна тканини, потрібно діяти негайно.

Ні в якому разі не тріть пляму та не сушіть її феном, це призведе до її подальшого проникнення в тканину, а тепло може допомогти плямі закріпиться на матеріалі.

Відео дня

Перш ніж сушити забруднення, його слід обробити. Для цього візьміть будь-яку суху порошкоподібну речовину, яка здатна вбирати в себе вологу, та рясно нанесіть її на пляму. Для цього підійдуть:

кухонна сіль;

харчова сода;

сухий мильний порошок;

тальк;

наповнювач для котячого туалету;

Вони поглинуть більшу частину рідини та запобігатимуть її подальшому вбиранню в тканину. Засіб слід залишити на плямі на кілька хвилин, це вже може прибрати пляму, але якщо це не допоможе, змочіть тканину кип’яченою водою.

Раніше, ми писали про ще один зимовий лайфхак з прибирання про те, як винести ялинку, щоб не засипати всю оселю голками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!