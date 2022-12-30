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Що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились цвіль та поганий запах: прості поради

Ігор Романько

Як не допустити появи цвілі та смороду в пральній машині

Виконуйте ці прості дії, щоб зупинити утворення цвілі та грибка, а також запобігти виникненню неприємного запаху.

Секретами поділилася відома британська клінфлюєнсерка Лінсі Кромбі, відома у мережі як Королева чистоти, у своєму Instagram.

"Найпростіші поради завжди найкращі", – прокоментувала блогерка.

Є 2 основні причини виникнення цвілі: вологість та недостатнє провітрювання, внаслідок чого в ущільнювачі накопичується волога. Цвіль може з'являтись на різних елементах машинки. Під час прання запах цвілі вбирається в одяг.

Щоб ваша пральна машинка послужила вам якомога довше, дотримуйтесь цих правил, це зупинить утворення цвілі, грибка та неприємного запаху:

  • Вологість в приміщенні, де знаходиться машинка, повинна бути не вище середнього показника 40-60%.
  • Після прання, коли вийняли білизну, не закривайте дверцята машини поки не висохне барабан та гумові елементи.
  • Потримайте дверцята відчиненими протягом 15 хвилин, щоб дати машині провітритися і висохнути.
  • Так само залишайте відкритим лоток для пральних засобів після кожного використання. А краще мити та висушувати його після кожного використання.
  • Регулярно очищуйте фільтр.
  • Користуйтеся якісними пральними засобами, іноді додавайте дезінфекційні відбілювачі.
  • Не нехтуйте функцією додаткового полоскання.
  • Інколи періть речі на максимальній температурі, якщо тканини це дозволяють.
  • Періодично протирайте всі доступні елементи машинки розчином хлоровмісної речовини, наприклад "білизною". Хлорка здатна зруйнувати прогумовані й пластмасові елементи, тому робіть це обережно.

Раніше ми писали про те, як позбутись неприємного запаху на кухні.

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