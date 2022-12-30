Что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах: простые советы

Следуйте этим простым действиям, чтобы остановить образование плесени и грибка, а также предотвратить возникновение неприятного запаха.

Секретами поделилась известная британская клинфлюенсерша Линси Кромби, известная в сети как Королева чистоты, в своем Instagram.

"Простейшие советы всегда лучшие", – прокомментировала блоггер.

Есть 2 основные причины возникновения плесени: влажность и недостаточное проветривание, в результате чего в уплотнителе накапливается влага. Плесень может появляться на разных элементах машинки. Во время стирки запах плесени впитывается в одежду.

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Чтобы ваша стиральная машинка послужила вам как можно дольше, соблюдайте эти правила, это остановит образование плесени, грибка и неприятного запаха:

Влажность в помещении, где находится машинка, должна быть не выше среднего показателя 40-60%.

После стирки, когда вынули белье, не закрывайте дверцу машины, пока не высохнет барабан и резиновые элементы.

Удерживайте дверцу открытой в течение 15 минут, чтобы дать машине проветриться и высохнуть.

Так же оставляйте открытым лоток для стиральных средств после каждого использования. А лучше мыть и высушивать после каждого использования.

Регулярно очищайте фильтр.

Пользуйтесь качественными стиральными средствами, иногда добавляйте дезинфицирующие отбеливатели.

Не пренебрегайте функцией дополнительного полоскания.

Иногда стирайте вещи на максимальной температуре, если ткани это позволяют.

Периодически протирайте все доступные элементы машинки раствором хлорсодержащего вещества, например "бельем". Хлорка способна разрушить прорезиненные и пластмассовые элементы, поэтому делайте это осторожно.

Раньше мы писали о том, как избавиться от неприятного запаха на кухне.

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