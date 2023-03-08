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Суспільство

Навіщо розсипати сіль на порозі: прикмети та забобони

Ігор Романько

Навіщо посипати поріг будинку сіллю

Раніше сіль була дефіцитним та дуже цінним продуктом, йому здавна приписували магічні властивості. За повір'ям, сіль можна "зарядити" на позитивну та негативну енергію, а також використовувати як захист чи для злих намірів.

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Сіль може допомогти "очистити думки" та навіть відлякати недоброзичливців. У народі вірять, що людині зі злими думками сіль на порозі буквально "палить ноги". Для цього слід прочитати над нею молитви та заклинання, спрямовані на добро. Але проводити такі ритуали з сіллю необхідно наодинці та в таємниці, щоб вся магія не розсіялась.

Сіль можуть використовувати не тільки з благими намірами. Солі приписують можливість насичуватися різною енергією, погані люди її використовують для того, щоб наврочити.

Якщо ви побачили на своєму порозі сіль – не думайте про погане, а просто зметіть її, прочитайте молитву та викиньте зметену приправу і все, до чого вона доторкалась.

Ще одна народна прикмета говорить: якщо до вас прийшла нехороша людина, після того, як вона піде, слід посипати сіллю поріг, ніби малюючи межу, перетинаючи яку людина залишає за порогом весь негатив.

До того ж є дуже практичне пояснення навіщо сипати сіль на порозі. Особливо це актуально для мешканців приватних будинків та перших поверхів. Сіль використовують, щоб захистити житло від комах з вулиці, наприклад, від мурах чи бліх, які потрапляють в оселю з вулиці.

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Суспільство