Навіщо розсипати сіль на порозі: прикмети та забобони

Раніше сіль була дефіцитним та дуже цінним продуктом, йому здавна приписували магічні властивості. За повір'ям, сіль можна "зарядити" на позитивну та негативну енергію, а також використовувати як захист чи для злих намірів.

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Сіль може допомогти "очистити думки" та навіть відлякати недоброзичливців. У народі вірять, що людині зі злими думками сіль на порозі буквально "палить ноги". Для цього слід прочитати над нею молитви та заклинання, спрямовані на добро. Але проводити такі ритуали з сіллю необхідно наодинці та в таємниці, щоб вся магія не розсіялась.

Сіль можуть використовувати не тільки з благими намірами. Солі приписують можливість насичуватися різною енергією, погані люди її використовують для того, щоб наврочити.

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Якщо ви побачили на своєму порозі сіль – не думайте про погане, а просто зметіть її, прочитайте молитву та викиньте зметену приправу і все, до чого вона доторкалась.

Ще одна народна прикмета говорить: якщо до вас прийшла нехороша людина, після того, як вона піде, слід посипати сіллю поріг, ніби малюючи межу, перетинаючи яку людина залишає за порогом весь негатив.

До того ж є дуже практичне пояснення навіщо сипати сіль на порозі. Особливо це актуально для мешканців приватних будинків та перших поверхів. Сіль використовують, щоб захистити житло від комах з вулиці, наприклад, від мурах чи бліх, які потрапляють в оселю з вулиці.

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