Навіщо додавати у каву сіль: корисний лайфхак

У каву зазвичай додають цукор, ванілін, корицю, імбир тощо. Але далеко не всі можуть уявити собі каву з сіллю, адже вважають, що додавання солі до кави є неприйнятним і може зіпсувати смак напою. Однак, якщо додавати сіль у помірній кількості, це може тільки покращити смак та користь кави. Про це пише видання Pixel.

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Додавання солі в каву може знизити гіркоту напою. Якщо ви не любите гіркий смак чорної кави, який виникає через високу кислотність напою, то сіль може знизити цю кислотність і, відповідно, гіркоту, що робить каву приємнішою на смак.

Сіль також посилює смак та аромат кави розкриваючи її тонкі нотки. Це також може зробити каву більш насиченою та привабливою для поціновувачів яскравих смаків.

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Дослідження показали, що сіль у каві можу знизити вміст кислоти у шлунку, що робить напій особливо корисним для людей, які страждають від рефлюксу або інших проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Але додавши забагато солі, ви можете зіпсувати смак кави, напій стане занадто солоним. Краще додати зовсім трохи солі, спробувати на смак і додати ще, за необхідності.

Якщо ви пролили каву на білий одяг, позбутись кавової плями навіть на білому одязі можна, якщо діяти швидко. Раніше ми також писали про те, які 4 спеції додають у каву, щоб покращити аромат та смак напою, і які 3 спеції додають в чай, щоб зробити його більш корисним для здоров'я.

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