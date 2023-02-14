Має важливе значення: Навіщо пити воду після кави та як правильно запивати цей напій

Часто в різних закладах, як в дорогих ресторанах, так і в звичайних кав'ярнях, чорну каву подають зі склянкою чистої прохолодної води. Цей звичай прийшов до Європи з країн Близького сходу в кінці ХІХ століття. Каву стали запивати водою тому, що спекотний клімат викликав спрагу.

До того ж якщо чергувати каву з водою, кожний наступний ковток здається таким же смачним, насиченим і ароматним, як і перший. Також можна випивати воду вже після кави, а хтось випиває воду до кави, щоб не зіпсувати післясмак напою.

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Зазвичай воду подають не до всіх кавових напоїв, лише до еспресо та чорної кави. Якщо до напою додають молоко або вершки, то немає сенсу запивати напій водою.

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Чому потрібно запивати каву водою:

Зниження негативного впливу на організм. У зовнішній оболонці кавового зерна міститься алкалоїд кофеїн. Під оболонкою його менше, десь 10%, тому запивати розчинну каву необов'язково, при її виробництві зовнішня оболонка зерен не використовується. Кофеїн має здатність підвищувати артеріальний тиск, посилювати сечовипускання і притупляти почуття спраги. Вживання води разом з чашкою кави відновлює водний баланс. Вона розбавить каву, зменшивши концентрацію кофеїну; Не буде фарбуватись зубна емаль. Якщо на ній є мікротріщини, кава може забарвити зуби в жовтуватий колір. Кава може допомогти цього уникнути; Напій стане кращим на смак. Кожен наступний ковток вже не приносить такого задоволення, як перший. Якщо чергувати каву з водою, вона омиє ваші рецептори, і наступний ковток буде смачнішим; Пом'якшити смак кави. Якщо напій має занадто яскравий смак, і ви хочете розбавити гіркоту або кислинку, вода допоможе це зробити.

Як саме запивати каву водою – обирайте самі. Ви можете як чергувати каву і воду, випити воду перед чашкою кави, щоб не зіпсувати післясмак напою, або ж запивайте каву через 10-20 хвилин.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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