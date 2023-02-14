Имеет важное значение: Зачем пить воду после кофе и как правильно запивать этот напиток

Часто в разных заведениях, как в дорогих ресторанах, так и в обычных кафе, черный кофе подают со стаканом чистой прохладной воды. Этот обычай пришел в Европу из стран Ближнего Востока в конце XIX века. Кофе стали запивать водой потому, что жаркий климат вызывал жажду.

К тому же если чередовать кофе с водой, каждый последующий глоток кажется таким же вкусным, насыщенным и ароматным, как и первый. Также можно выпивать воду уже после кофе, а кто-то выпивает воду к кофе, чтобы не испортить послевкусие напитка.

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Обычно воду подают не ко всем кофейным напиткам, только к эспрессо и черному кофе. Если к напитку добавляют молоко или сливки, нет смысла запивать напиток водой.

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Почему нужно запивать кофе водой:

Снижение негативного воздействия на организм. В наружной оболочке кофейного зерна содержится алкалоид кофеин. Под оболочкой его меньше, где-то 10%, поэтому запивать растворимый кофе необязательно, при его производстве наружная оболочка зерен не используется. Кофеин обладает способностью повышать артериальное давление, усиливать мочеиспускание и притуплять чувство жажды. Употребление воды вместе с чашкой кофе восстанавливает водный баланс. Она разбавит кофе, уменьшив концентрацию кофеина; Не будет краситься зубная эмаль. Если на ней есть микротрещины, кофе может окрасить зубы в желтоватый цвет. Кофе может помочь этого избежать; Напиток станет лучшим по вкусу. Каждый следующий глоток уже не доставляет такого удовольствия, как первый. Если чередовать кофе с водой, он омоет ваши рецепторы, и следующий глоток будет вкуснее; Смягчить вкус кофе. Если напиток имеет слишком яркий вкус и вы хотите разбавить горечь или кислинку, вода поможет это сделать.

Как именно запивать кофе водой – выбирайте сами. Вы можете как чередовать кофе и воду, выпить воду перед чашкой кофе, чтобы не испортить послевкусие напитка, или запивайте кофе через 10-20 минут.

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