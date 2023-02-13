4 спеції, які додають у каву, щоб покращити аромат та смак напою

Чашка кави зранку допомагає прокинутися, підбадьоритися та отримати приємні емоції. А якщо ви хочете надати нові нотки в аромат та смак цього напою, додайте одну з чотирьох спецій, на яких найчастіше зупиняють вибір кавомани.

Найпростіший спосіб варити каву – це турка. До того ж це і найдавніший спосіб. Кава з турки виходить дуже щільною і міцною, за рахунок відсутності фільтрації, великої кількості найдрібніших частинок кави, тривалості приготування та високої температури. Раніше ми зібрали найважливіші поради, які допоможуть приготувати смачний напій в турці.

Читайте також: Чому каву краще пити з молоком

Ось 4 спеції, які зроблять так, що улюблений напій заграє новими фарбами:

Відео дня

Кардамон знижує негативний вплив кофеїну на організм при частому вживанні кави. Його радять додавати до заварної кави, щоб отримати східний смак напою. У турку достатньо додати кілька зерен кардамону, коли напій починає кипіти; Кориця знижує рівень глюкози в крові, а також окисний ефект кави. Її додають у меленому вигляді або цілими паличками до вже готової кави. Аромат цієї спеції нагадує десерти та ідеально доповнює напій; Імбир допомагає боротися з болем та спазмами, покращує роботу травної системи та має знезаражувальні властивості. Його додають в каву або чай під час застуди. Мелений корінь або шматочок свіжого імбиру додають у готовий напій; Чорний перець покращує роботу шлунка та сприяє очищенню від токсинів. В готову каву слід додати 1-3 горошини перцю та залишити настоятися протягом декількох хвилин

Якщо ви пролили каву на білий одяг, позбутись кавової плями навіть на білому одязі можна, якщо діяти швидко.

Раніше ми також писали про те, які 3 спеції додають чай, щоб зробити його більш корисним для здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!