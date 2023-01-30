Не виходить кава в турці: секрети приготування смачного напою на плиті

Турка, Джезва, Ібрик – різні назви одного із найстаріших способів приготування кави. Кава з турки виходить дуже щільною і міцною, за рахунок відсутності фільтрації, великої кількості найдрібніших частинок кави, тривалості приготування та високої температури. Варити каву в турці – найпростіший спосіб і при цьому найдавніший. Проте далеко не у кожного вона виходить смачною а ароматною. Тому сьогодні ми зібрали найважливіші поради, які допоможуть приготувати смачний напій в турці.

Ступінь помелу та дозування

Помел для турки – найдрібніший. За відчуттями він має нагадувати пил чи пудру. Саме через це турка – це єдиний метод приготування, коли можна використовувати ножову кавомолку.

Дозування кави залежить від розміру турки. Щоб дізнатися про дозування, потрібно виміряти скільки води поміщається в турку до початку звуження шийки. Наприклад, якщо заявлений обсяг вашої турки становить 200 мл, рекомендовано використовувати 150 мл води. Співвідношення кави та води в турці 1:10, тобто на 150 мл води вам потрібно взяти 15 г кави.

Відео дня

Нагрів

Прогрійте турку протягом хвилини на невеликому вогні, вона не повинна бути холодною. Тільки після цього висипають кавовий помел. Це дозволяє зернам розкритися.

Температура води

Вода обов'язково має бути прохолодною. Часта помилка – заливання в турку для кави охолодженого окропу, здатного зіпсувати смак навіть хороших зерен. Справа в тому, що в міру прогрівання зерна розкривають аромат, наповнюють воду корисними мікроелементами та оліями. Цей процес довгограючий, і, якщо мелену каву залити окропом, напій вийде ненасичений, тому що для повноцінного варіння просто не вистачить часу.

Читайте також: Швидко скисає молоко – спробуйте ці 7 секретних лайфхаків

Процес приготування

1 КРОК

Відміряйте на терезах і помеліть необхідну кількість кави. Але ваги використовувати необов'язково: наприклад, долоня зазвичай вміщає близько 10 г зерна.

2 КРОК

Засипте мелену каву в турку і злегка потрясіть, щоб частинки лягли рівномірніше.

3 КРОК

Залийте чисту питну воду до точки звуження турки.

4 КРОК

Поставте турку на плиту на середній вогонь (скажімо, 5 із 9). Чим довше варитиметься кава, тим щільнішою буде текстура. Для невеликої турки на 100-150 мл рекомендують 2-4 хвилини, для 150-300 мл – 4-7 хвилин, але це вже справа смаку.

5 КРОК

Як тільки ви побачите, що кава піднялася, приберіть турку з вогню. Якщо кава почне вибігати з-під шапки тонким струмком, акуратніше: вона ось-ось втече!

6 КРОК

Злегка розмішайте кавову шапку та розлийте напій по чашках. Нічого складного!

Питання про те, розмішувати або не розмішувати каву, що готується в турці, спірне. Дехто вважає, якщо каву перемішати, коли вона вже знята з вогню, то виходить набагато чистіша чашка, оскільки суспензія, що присутня в піні, осідає на дно. Однак прихильники того, щоб не перемішувати каву під час приготування, стверджують, що у кожну чашку має потрапити однакова кількість піни. Вирішувати вам, але, у будь-якому випадку, процес перемішування відбувається лише на фінальному етапі приготування.

Ніжна кава

Якщо ви хочете отримати м'який та солодкий напій, цей рецепт – для вас! Для того, щоб зварити каву в турці за цим рецептом, знадобиться кава сухої обробки, фініковий (або будь-який інший натуральний) сироп із розрахунку 3-5 г на 100 мл води та паличка кориці. В принципі, сироп можна не використовувати, тому що кава сухої обробки солодка сама по собі. Засипте каву в турку, додайте воду, попередньо розмішавши в ній сироп паличкою кориці. Зваріть напій так, як ви зазвичай це робите, але перед тим, як розлити в чашки, розмішайте кавову шапку не ложкою, а паличкою кориці. Тонкий пряний відтінок у смаку дивним чином доповнюватиме насолоду, характерну для сухої обробки.

Нагадаємо, якщо досі приготування млинців приносить вам лише розратування, тісто не виходить, на пательні все прилипає та рветься – дізнайтесь про 5 основних помилок під час приготування. Уникнувши їх ви зможете приготувати ніжні та "слухняні" млинці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!