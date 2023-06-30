1,5 млн років тому предки людей практикували канібалізм – вчені

Палеонтологи, проводячи дослідження з метою вивчення полювання доісторичних хижаків на стародавніх родичів людини, здійснили жахливу знахідку. Вони виявили дев'ять порізів на гомілковій кістці, віком 1,45 мільйона років, яка належала древньому родичу Homo sapiens і була знайдена в північній Кенії у 1970 році.

Бріана Побінер зі Смітсонівського національного музею природної історії разом зі своєю командою натрапила на докази "різанини" та канібалізму. Як пише New Atlas палеоантропологи зробили це відкриття, шукаючи інформацію про те, як доісторичні хижаки полювали стародавніх родичів людини.

Дослідники використовували 3D-моделі, створені на основі скам'янілостей, і помітили, що порізи на кістці не відповідають слідам укусів тварин, але свідчать про використання кам'яного інструменту для видалення плоті з кістки. Ці відкриття підтверджують, що давні родичі Homo sapiens, можливо, практикували канібалізм понад 1,45 мільйона років тому. Це вказує на те, що види в еволюційному дереві людини вживали один одного в їжу задовго до відомих нам періодів.

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Після створення зліпків порізів їх відсканували в 3D-форматі та порівняли з іншими пошкодженнями кісток, що були спричинені топтанням, зубами та інструментами. Дев'ять з одинадцяти порізів на гомілковій кістці виявилися відповідними пошкодженням, завданим кам'яним інструментом.

Цікаво, що хоча не можна точно визначити, хто саме використовував камінь для пошкодження та споживання м'яса, є деякі підказки, що стародавні гомініни намагалися готувати та споживати м'ясо своїх родичів. Порізи знаходяться в області, де знаходиться литковий м'яз, що свідчить про те, що інструментом володіла досвідчена людина. Ці порізи дуже схожі на ті, що можна спостерігати на скам'янілих рештках тварин, які обробляли для їжі. Ймовірно, м'ясо з цієї ноги використовувалося в їжу, а не для ритуальних цілей.

Щодо визначення виду, спочатку скам'янілість була ідентифікована як Australopithecus boisei, а пізніше, у 1990 році, як Homo erectus. Наразі вчені не можуть однозначно визначити, кому належать ці скам'янілості. А

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