Вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись

Астрономи попереджають про особливу небезпеку, яку становлять астероїди шириною в 1 км для нашої планети. Недавні дослідження вказують, що протягом найближчих 1000 років щонайменше 28 таких астероїдів можуть наблизитися до Землі на дуже близьку відстань, навіть ближче, ніж Місяць.

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За даними ScienceAlert, автори нового дослідження вирішили оцінити ймовірність зіткнення астероїдів шириною в 1 км і більше з Землею в найближчі 1000 років. Вони провели моделювання траєкторій руху цих потенційно небезпечних космічних об'єктів.

Серед усіх відомих великих небезпечних астероїдів було виділено 28 об'єктів, які мають можливість зіткнутися з нашою планетою у майбутньому. Згідно з результатами моделювання, ці астероїди пролетять найближче до Землі, перебуваючи ближче, ніж Місяць.

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Попри це, дослідники заявляють, що впродовж найближчих 1000 років ні один великий астероїд не зіткнеться з нашою планетою. Хоча гравітаційний вплив Сонця, інших планет та непередбачувані умови космосу можуть змінити траєкторію руху цих об'єктів, шанс зіткнення з Землею вважається незначним, за словами астрономів.

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