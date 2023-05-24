Ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти

Астрономы предупреждают об особой опасности, которую представляют астероиды шириной в 1 км для нашей планеты. Недавние исследования показывают, что в ближайшие 1000 лет по меньшей мере 28 таких астероидов могут приблизиться к Земле на очень близкое расстояние, даже ближе, чем Луна.

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По данным ScienceAlert, авторы нового исследования решили оценить вероятность столкновения астероидов шириной в 1 км и более с Землей в ближайшие 1000 лет. Они произвели моделирование траекторий движения этих потенциально опасных космических объектов.

Среди всех известных крупных опасных астероидов было выделено 28 объектов, которые могут столкнуться с нашей планетой в будущем. Согласно результатам моделирования, эти астероиды пролетят ближе всего к Земле, находясь ближе, чем Луна.

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Несмотря на это, исследователи заявляют, что в ближайшие 1000 лет ни один большой астероид не столкнется с нашей планетой. Хотя гравитационное влияние Солнца, других планет и непредсказуемые условия космоса могут изменить траекторию движения этих объектов, шанс столкновения с Землей считается незначительным, по словам астрономов.

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