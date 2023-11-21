25 загиблих, понад 100 поранених: ЗСУ помстилися за 128 бригаду та вдарили по морпіхах рф у Старобешевому (фото)

Бійці Сил оборони України накрили вогнем позиції росіян у Старобешевому Донецької області. Це сталося у момент, коли бійців російської 810 бригади вишикували для вручення нагород до Дня ракетних військ та артилерії збройних сил російської федерації.

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Як повідомив командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі, унаслідок удару 25 окупантів зі 810-ї бригади севастопольських морпіхів стали мертвими, а понад сотня – "дефектовані".

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"Втрати командного складу суворо засекречено прибулою комісією", – зауважив він.

Мадяр повідомив, що це була відплата за смерть воїнів 128 бригади, у яких влучила російська ракета під час шикування на території Запорізької області.

Бровді додав, що "відплата" сталася у неділю, 19 листопада, у момент нагородження російських бойовиків.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, окупанти у Старобешевому святкували день ракетних військ та артилерії збройних сил російської федерації. Їх зібрали на концерт за участі 40-річної акторки Поліни Менших. Під час удару вона загинула також.

"Одним хаймарсом розбили машини волонтерів, другим – гримерку з артистами та сцену. Потім ще додали за тими, хто кинувся витягувати людей з-під завалів і надавати їм першу допомогу", — повідомляють військові блогери.

Нагадаємо, бійці ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини знищили "Солнцепьок", який працював по плацдарму в Кринках.

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