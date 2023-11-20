Сили оборони вдарили по аеродрому росіян на Херсонщині, пошкоджено два літаки Ан-12: відео ''прильоту''

18 листопада у районі Тарасівки (Херсонська область) місцеві повідомили про потужний "приліт" поблизу аеродрому росіян. Після вибуху там спостерігали чорний стовп диму та чули детонацію.

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Стало відомо, що під час удару Сил Оборони України в окупованому селі Тарасівка на вулиці Магістральній постраждав аеродром.

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Як повідомив Телеграм-канал ASTRA, було пошкоджено як мінімум два літаки Ан-12, а також ангар.

"Два військово-транспортні російські літаки Ан-12 пошкоджені внаслідок атаки ЗСУ по окупованій Тарасівці Херсонської області. Про постраждалих нічого невідомо", – зазначається у повідомленні.

Тим часом український телеграм-канал "Николаевский ванек" опублікував відео моменту удару по летовищу.

Повідомляється, що стався "приліт" на Тарасівському аеродромі, координати 46.424165, 33.056157

"Приїхали на чорних джипіках когось евакуювати - а там уже нема кого евакуювати. Відпрацювання спеціальними снарядами під кодовою назвою "камені з неба"", – додав автор публікації.

Нагадаємо, бійці ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини знищили "Солнцепьок", який працював по плацдарму в Кринках.

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