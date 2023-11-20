Силы обороны ударили по аэродрому россиян в Херсонской области, повреждены два самолета Ан-12: видео "прилета"
18 ноября в районе Тарасовки (Херсонская область) местные сообщили о мощном "прилете" вблизи аэродрома россиян. После взрыва наблюдали черный столб дыма и слышали детонацию.
Стало известно, что при ударе Сил Обороны Украины в оккупированном селе Тарасовка на улице Магистральной пострадал аэродром.
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Как сообщил Телеграм-канал ASTRA, было повреждено как минимум два самолета Ан-12, а также ангар.
"Два военно-транспортных российских самолета Ан-12 повреждены в результате атаки ВСУ по оккупированной Тарасовке Херсонской области. О пострадавших ничего неизвестно", – отмечается в сообщении.
Тем временем украинский телеграм-канал "Николаевский ванек" опубликовал видео момента удара по аэродрому.
Сообщается, что произошел "прилет" на Тарасовском аэродроме, координаты 46.424165, 33.056157
"Приехали на черных джипиках кого-то эвакуировать - а там уже некого эвакуировать. Отработка специальными снарядами под кодовым названием "камни с неба"", — добавил автор публикации.
Напомним, бойцы ВСУ на Левобережье Херсонщины уничтожили "Солнцепек", работавший по плацдарму в Крынках.
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