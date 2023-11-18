Бойцы ВСУ на Левобережье Херсонщины уничтожили 'Солнцепек', работавший по плацдарму в Крынках (видео)

В Херсонской области на левом берегу Днепра бойцы Сил обороны уничтожили тяжелую огнеметную систему оккупантов "Солнцепек". ТОС-1А работал по позициям украинских бойцов к югу от Крынок.

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Соответствующее видео опубликовано в сообществе DeepState. Отмечается, что ТОС-1А "Солнцепек" был взорван с помощью удачных сбросов с беспилотников.

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"Недавно были опубликованы кадры работы ТОС-1А по украинским военным в районе населенного пункта. Теперь нанесен ответный удар... Закрепление и увольнение Херсонщины продолжается", — говорится в комментарии к видео.

На втором видео можно увидеть, как российский "Солнцепек" догорает у посадок.

17 ноября российские паблики опубликовали видео, снятое на левом берегу Днепра. Отмечалось, что оккупанты применяют "Сонцепеки", ВКС и "Грады" "по спецгруппам врага, которые окопаются в районе Крынок".

россияне писали: "Наносятся массированные удары чуть ли не по всем видам вооружения. Боевые самолеты выпустили управляемые бомбы КАБ. "Солнцепеки", РСЗО и гаубицы ведут мощный обстрел. Также удары наносятся на правобережье Днепра, где ВСУ также концентрируют силы".

ТОС-1А "Солнцепек" – это тяжелая огнеметная система, которая выстреливает термобарические боеприпасы залпом из 24 снарядов.

Напомним, бойцы ССО на южном направлении фронта уничтожили российский грузовик "Урал", который перевозил иранские снаряды в реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" (РСЗО).

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