Бойцы 92 бригады ликвидировали российский танк Т-72Б3 стоимостью 3,5 млн долларов (видео)

На Бахмутском направлении рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила российский танк Т-72Б3 FPV-дроном.

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Как сообщил командир роты беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко в своем Telegram-канале, стоимость уничтоженной техники оккупантов составляет 3,5 млн долларов.

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"Дрон стоимостью 500 долларов уничтожает огневые средства на 3,5 млн долларов", – прокомментировал он это видео.

"Танк Т-72Б3 – это модернизированная версия Т-72Б – основной боевой танк армии РФ. К 2022 году такие машины снабжались темпом 100-150 танков в год, то в 2023 году темп вырос ориентировочно до 30 машин в месяц. Вместе с тем, появились проблемы со снабжением комплектующих", – отметил Юрий Федоренко.

Напомним, бойцы ССО на южном направлении фронта уничтожили российский грузовик "Урал", который перевозил иранские снаряды в реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" (РСЗО).

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