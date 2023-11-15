Бойцы ГПСУ уничтожили 9 единиц техники и 3 укрытия оккупантов (взрывное видео)

Бойцы Пограничной службы на Харьковском направлении устроили "ночную охоту" на оккупантов и их военную технику. Видео появилось в сети.

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Как сообщила пресс-служба ГПСУ, "операторы БПЛА Госпогранслужбы на Харьковщине потрудились на славу: уничтожили девять единиц автомобильной техники, среди которых две боевые бронированные машины, бронетранспортер, 6 легковых авто".

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Также отмечается, что операторы дронов ликвидировали три укрытия оккупантов.

Напомним, вблизи Авдеевки Донецкой области 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко "кошмарит" российские позиции с помощью сбросов с дронов. Благодаря одному из таких попаданий был уничтожен полевой состав противотанковых мин и личный состав армии россиян.

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