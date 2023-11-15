Бійці ДПСУ знищили 9 одиниць техніки та 3 укриття окупантів (вибухове відео)

Бійці Прикордонної служби на Харківському напрямку влаштували "нічне полювання" на окупанті та їхню воєнну техніку. Відео з'явилося у мережі.

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Як повідомила пресслужба ДПСУ, "оператори БпЛА Держприкордонслужби на Харківщині попрацювали на славу: знищили дев'ять одиниць автомобільної техніки, серед яких дві бойові броньовані машини, бронетранспортер, 6 легкових авто".

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Також зазначається, що оператори дронів ліквідували три укриття окупантів.

Нагадаємо, поблизу Авдіївки Донецькій області 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка "кошмарить" російські позиції за допомогою скидів з дронів. Завдяки одному з таких влучань було знищено польовий склад протитанкових мін та особовий склад армії росіян.

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