На Авдіївському напрямку бійці БУАР 110-ї бригади влаштували потужний 'феєрверк' для окупантів (відео)

Поблизу Авдіївки 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка "кошмарить" російські позиції за допомогою скидів з дронів. Завдяки одному з таких влучань було знищено польовий склад протитанкових мін та особовий склад армії окупантів.

Відео дня

Відео, як воїни батареї управління й артилерійської розвідки 110-ї бригади нищили російські окопи та бліндажі, з'явилося у Телеграм-каналі Сombat footage UA.

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"Авдіївський напрямок. БУАР 110 бригади скидом 40-мм гранати знищує польовий склад протитанкових мін, що супроводжується видовищним феєрверком та заодно кошмарить російську піхоту", – йдеться у коментарі під цими кадрами.

Зазначається, що на кадрах "той самий терикон", де закріпилися російські інтервенти. Аналітики проєкту DeepState вважають, що противник зараз його контролює, але не може скористатися цією перевагою.

"Станом на зараз це їм нічого не дає, оскільки ураженню підлягає все, що рухається. З усім тим, малі групи мають змогу заходити. Північніше вентиляційного ствола шахти "Бутівка" проведено стабілізаційні заходи, ворога вибито на вихідні позиції. Кацапи продовжують лізти вздовж каскаду водосховищ, бої йдуть біля Новоавдіївського ставка", – зазначають експерти.

Нагадаємо, бійці 72-ї бригади розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледара.

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