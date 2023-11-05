Чорні Запорожці розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледару (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться поблизу Вугледара на Донеччині.

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Бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили колону ворожої бронетехніки. Про це повідомили на сторінці ОМБр у Facebook.

"Вугледар. Ми тримаємо його!" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили пересування механізованої колони окупаційних військ. На наступних кадрах видно влучання та ліквідацію російської бронетехніки.

Точний час та місце знищення військової техніки окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

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