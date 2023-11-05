Черные Запорожцы разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся вблизи Угледара Донецкой области.

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Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили колонну вражеской бронетехники. Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook.

"Угледар. Мы держим его!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили передвижение механизированной колонны оккупационных войск. На следующих кадрах видны попадания и ликвидация российской бронетехники.

Точное время и место уничтожения военной техники оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Роботиного на Запорожском направлении бойцы сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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