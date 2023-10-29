Четверо штурмовиков 65 бригады вели бой против десятка оккупантов у Роботиного: видео от первого лица

Возле Роботиного в Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских интервентов. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

Видео дня

Видео фрагмента штурма было опубликовано в соцсетях. Он снят на камеру одного из бойцов Сил обороны.

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Отмечается, что штурмовики 65 ОМБр вчетвером против десяти оккупантов смогли захватить их позицию на господствующей высоте.

"В результате боя пяти российским солдатам удалось скрыться, трое навсегда остались в украинской земле, еще двое пополнили обменный фонд", – говорится в описании к видео.

Напомним, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов.

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