Четверо штурмовиків 65 бригади вели бій проти десятка окупантів біля Роботиного: відео від першої особи

Поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських інтервентів. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

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Відео фрагмента штурму було опубліковане у соцмережах. Його знято на камеру одного з бійців Сил оборони.

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Зазначається, що штурмовики 65 ОМБр вчотирьох проти десяти окупантів змогли захопити їхню позицію, яка знаходилась на панівній висоті.

"У результаті бою п'ятьом російським солдатам вдалося втекти, троє назавжди залишилися в українській землі, ще двоє поповнили обмінний фонд", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів.

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