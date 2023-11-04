Спецназначенцы СБУ ликвидировали 145 оккупантов и более сотни единиц их техники (видео)
Бойцам подразделения Центра специальных операций "А" СБУ за неделю удалось ликвидировать 145 российских оккупантов и значительное количество военной техники врага.
В частности, были уничтожены тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и боевая машина поддержки танков "Терминатор". В пресс-службе СБУ показали видео работы бойцов ЦСО "А".
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Отмечается, что за последнюю неделю поражено:
- 19 танков
- 12 ББМ
- 19 артсистем
- РСЗО
- 2 системы ПВО
- 29 БпЛА
- 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки
- 60 автомобилей
- 29 укреплений
- два состава из БК
"Еще 145 окупантов отправились на "концерт Кобзона"", – добавили в СБУ.
Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.
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