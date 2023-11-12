Сили оборони ''розібрали'' третю рідкісну систему РЕБ росіян ''Свет-КУ'' (відео)

Українські бійці знищили рідкісну російську мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ". Це вже третя подібна установка, яку було знищено воїнами Сил оборони.

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Відео, як палала "Свет-КУ", з'явилося у мережі. Ним поділилися Сили оборони Півдня України у Телеграм-каналі.

"Маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ". Українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему, і в серпні Сили оборони знищили вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ". Вперше наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року", – йдеться у коментарі під відео.

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РЕБ "Свет-КУ" - це мобільний комплекс радіо- та радіотехнічного контролю та захисту інформації. Він призначений для виявлення, ідентифікації та придушення радіопередавальних засобів, а також для захисту інформації від витоків через технічні канали бездротового зв'язку.

Комплекс складається з двох основних частин:

Станція радіотехнічного контролю (РТК) призначена для виявлення, ідентифікації та визначення координат радіопередавальних засобів.

Станція радіоперешкод (РП) призначена для придушення радіопередавальних засобів.

Станція РТК оснащена антеною кругового огляду, яка дозволяє виявляти радіопередавачі в радіусі до 100 кілометрів.

Станція РП оснащена потужними радіопередавачами, які можуть придушувати радіопередавальні засоби в широкому діапазоні частот.

РЕБ "Свет-КУ" може використовуватися росіянами для захисту військових об'єктів від радіорозвідки.

Нагадаємо, бійці 72-ї бригади розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледара.

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