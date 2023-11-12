Бійці з Азову FPV-дроном ''розібрали на запчастини'' новітній комплекс спостереження ''Іронія-М'' (відео)

На одному з напрямків фронту бійці з бригади "Азов" Національної гвардії України знищили новітній ворожий оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М". Його вартість перевищує 50 тисяч доларів.

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Відео ліквідації з'явилося у соцмережах. Зазначається, що завдяки цій техніці російські окупанти збирали інформацію про переміщення Сил оборони України.

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Для знищення розвідувальної техніки азовці застосували FPV-дрон.

"Розвідка бригади "Азов" НГУ виявила дороговартісний ворожий оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М". В результаті вдалої атаки FPV-дронами азовці знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України", – йдеться в описі до відео.

Оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М" розроблений в росії і перебуває на озброєнні Збройних сил рф. Він призначений для ведення спостереження та збору інформації про місцевість, у тому числі з виявленням різних об'єктів.

Комплекс складається з наступних основних елементів:

Основний оптико-електронний блок з відеокамерою, тепловізором, лазерним далекоміром

Систему обробки інформації, яка дозволяє визначати координати цілей і передавати дані про них на командний пункт.

Комплекс здатний вести спостереження в будь-яку погоду та у будь-який час доби. Він може виявляти цілі на відстані до 10 км.

Ця техніка може виявляти цілі на великих відстанях, як вдень, так і вночі. Це дозволяє військовим командирам отримувати точну інформацію про обстановку на полі бою.

Комплекс є автономним і не вимагає підключення до зовнішніх джерел електроенергії. Це дозволяє використовувати його в будь-яких умовах.

Нагадаємо, бійці 72-ї бригади розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледара.

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