Танки, РСЗВ, БПЛА та жива сила: ЦСО 'Альфа' відзвітував про знищену техніку РФ під Авдіївкою (відео)

Бійці ЦСО "Альба" СБУ показали, як знищували техніку Збройних сил Російської Федерації під Авдіївкою Донецької області. За тиждень українським спецпризначенцям також вдалося ліквідувати російських окупантів.

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Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram. Спецпризначенці наголосили, що знищуватимуть ворога до повної перемоги.

Росіяни палають під Авдіївкою.По-справжньому ювелірна робота наших спецпризначенців у найгарячіших точках війни, зокрема, під Авдіївкою, йдеться у повідомленні.

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Зазначили, що спецпризначенці СБУ разом зі своїми побратимами зі Збройних сил України ліквідовують ворогів. Таким чином за тиждень бійцям ЦСО "А" вдалося знищити:

165 російських піхотинців;

16 танків;

28 ББМ;

11 артилерійських систем;

чотири РСЗВ;

систему ППО;

16 одиниць БПЛА;

дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки;

55 військових авто;

70 вогневих позицій та укріплень;

комплекс відеоспостереження "Муром";

три склади з боєприпасами.

Також бійці опублікували відео зі своєю роботою. У ролику безпілотні літальні апарати один за одним уражали російську техніку та живу силу.

Нагадаємо, бійці 72-ї бригади розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледару.

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