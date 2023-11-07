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Бійці СБУ за допомогою FPV дрона підірвали САУ "Акація" окупантів (відео)

Билім Олена

Бійці СБУ за допомогою FPV дрона підірвали САУ 'Акація' окупантів (відео)

На одному з напрямків фронту бійці Служби безпеки ушкодили самохідну артилерійську установку (САУ) "Акація" російських інтервентів. У техніку ворога прилетів FPV дрон.

Відео роботи спецпризначенців Центру спеціальних операцій "А" СБУ з'явилося у мережі. На ньому можна побачити, як аеророзвідка зафіксувала поблизу посадок ворожу техніку. За мить у неї влучив FPV дрон.

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САУ "Акація" - це 152-мм самохідна артилерійська установка, розроблена в СРСР у 1970-х роках. Вона була прийнята на озброєння Радянської Армії в 1980 році й досі знаходиться на озброєнні росії та інших країн СНД.

САУ "Акація" має наступні характеристики:

  • Довжина ствола - 33 калібри (4960 мм)
  • Максимальна дальність стрільби - 20,3 км
  • Швидкість стрільби - 6-8 пострілів за хвилину
  • Екіпаж - 4 людини
Бійці СБУ за допомогою FPV дрона підірвали САУ ''Акація'' окупантів (відео)

САУ "Акація" призначена для знищення артилерійських батарей, протитанкових засобів, живої сили та легкоброньованої техніки противника. Вона може вести вогонь як прямим, так і непрямим наведенням.

САУ "Акація" оснащена 152-мм гарматою 2А36, яка має високий темп стрільби й дальність стрільби. Гармата встановлена на гусеничному шасі, що забезпечує їй високу маневреність.

Нагадаємо, чорні Запорожці розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледару.

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