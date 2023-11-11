Танки, РСЗО, БПЛА и живая сила: ЦСО 'Альфа' отчитался об уничтоженной технике РФ под Авдеевкой (видео)

Бойцы ЦСО "Альба" СБУ показали, как уничтожали технику Вооруженных сил Российской Федерации под Авдеевкой Донецкой области. Через неделю украинским спецназовцам также удалось ликвидировать российских оккупантов.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram. Спецназовцы подчеркнули, что будут уничтожать врага до полной победы.

Россияне пылают под Авдеевкой. По-настоящему ювелирная работа наших спецназовцев в самых горячих точках войны, в частности, под Авдеевкой, говорится в сообщении.

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Отметили, что спецназовцы СБУ вместе со своими собратьями из Вооруженных сил Украины ликвидируют врагов. Таким образом, за неделю бойцам ЦСО "А" удалось уничтожить:

165 русских пехотинцев;

16 танков;

28 ББМ;

11 артиллерийских систем;

четыре РСЗО;

систему ПВО;

16 единиц БПЛА;

две системы радиоэлектронной борьбы и разведки;

55 военных авто;

70 огневых позиций и укреплений;

комплекс видеонаблюдения "Муром";

три склада с боеприпасами.

Также бойцы обнародовали видео со своей работой. В ролике беспилотные летательные аппараты поражали российскую технику и живую силу.

Напомним, бойцы 72-й бригады разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.

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