Бойцы из Азова FPV-дроном ''разобрали на запчасти'' новейший комплекс наблюдения ''Ирония-М'' (видео)

В одном из направлений фронта бойцы из бригады "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожили новейший вражеский оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М". Его стоимость превышает 50 тысяч долларов.

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Видео ликвидации появилось в соцсетях. Отмечается, что благодаря этой технике российские оккупанты собирали информацию о перемещении Сил обороны Украины.

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Для уничтожения разведывательной техники азовцы применили FPV-дрон.

"Разведка бригады "Азов" НГУ обнаружила дорогостоящий враждебный оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М". В результате удачной атаки FPV-дронами азовцы уничтожили комплекс и лишили врага возможности собирать информацию о перемещениях, технике и личном составе Сил обороны Украины", — говорится в описании к видео.

Оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М" разработан в россии и находится на вооружении Вооруженных Сил рф. Он предназначен для ведения наблюдения и сбора информации о местности, в том числе с обнаружением разных объектов.

Комплекс состоит из следующих основных элементов:

Основной оптико-электронный блок с видеокамерой, тепловизором, лазерным дальномером

Система обработки информации, позволяющая определять координаты целей и передавать данные о них на командный пункт.

Комплекс способен вести наблюдение в любую погоду и в любое время суток. Он может обнаруживать цели на расстоянии до 10 км.

Эта техника может обнаруживать цели на больших расстояниях как днем, так и ночью. Это позволяет военным командирам получать точную информацию об обстановке в поле боя.

Комплекс автономный и не требует подключения к внешним источникам электроэнергии. Это позволяет использовать его в любых условиях.

Напомним, бойцы 72-й бригады разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.

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