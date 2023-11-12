Бойцы из Азова FPV-дроном "разобрали на запчасти" новейший комплекс наблюдения "Ирония-М" (видео)
В одном из направлений фронта бойцы из бригады "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожили новейший вражеский оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М". Его стоимость превышает 50 тысяч долларов.
Видео ликвидации появилось в соцсетях. Отмечается, что благодаря этой технике российские оккупанты собирали информацию о перемещении Сил обороны Украины.
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Для уничтожения разведывательной техники азовцы применили FPV-дрон.
"Разведка бригады "Азов" НГУ обнаружила дорогостоящий враждебный оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М". В результате удачной атаки FPV-дронами азовцы уничтожили комплекс и лишили врага возможности собирать информацию о перемещениях, технике и личном составе Сил обороны Украины", — говорится в описании к видео.
Оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М" разработан в россии и находится на вооружении Вооруженных Сил рф. Он предназначен для ведения наблюдения и сбора информации о местности, в том числе с обнаружением разных объектов.
Комплекс состоит из следующих основных элементов:
- Основной оптико-электронный блок с видеокамерой, тепловизором, лазерным дальномером
- Система обработки информации, позволяющая определять координаты целей и передавать данные о них на командный пункт.
Комплекс способен вести наблюдение в любую погоду и в любое время суток. Он может обнаруживать цели на расстоянии до 10 км.
Эта техника может обнаруживать цели на больших расстояниях как днем, так и ночью. Это позволяет военным командирам получать точную информацию об обстановке в поле боя.
Комплекс автономный и не требует подключения к внешним источникам электроэнергии. Это позволяет использовать его в любых условиях.
Напомним, бойцы 72-й бригады разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.
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