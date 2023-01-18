4 прості поради як зігрітись взимку без опалення, які точно працюють та не потребують багато витрат

Не обов'язково купувати генератор та ковдри, щоб зігрітися. Проте через постійні відключення світла, у багатьох домівках українців зникає і опалення. Тому важливо знати про ці ефективні поради, які допоможуть зігрітись взимку без електроенергії. Збережіть тепло власного тіла та не хворійте.

Отже, якщо у вас немає можливості включити обігрівач, кондиціонер чи електрокамін – використовуйте підручні засоби та пам'ятайте, що ваше тіло – вже є відмінним джерелом тепла.

Більше та частіше рухайтесь. Це безкоштовний метод. Якщо робити зарядку, танцювати, бігати або займатись фізичними вправами, ваш організм сам вироблятиме тепло;

Термобілизна не дозволить розсіюватись теплу вашого тіла. За бажання в ньому можна навіть спати, що допоможе не замерзнути вночі, коли ви будете рухатись мінімально;

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Краще, якщо у вас вдома є газова плита або хоча б пальник та газові балони. Можна як і просто увімкнути газ, який опалить приміщення, так і поставити кип'ятитись чайник із водою. Окріп утворює пару, яка нагріє вашу кухню, але будьте обачні з цим методом, адже зайва вологість лише призведе до швидшого переохолодження.

Краще робити гарячі напої. Це чудова нагода одночасно приготувати чай, який вас зігріє, поки ви кип'ятите воду і грієте кухню.

Раніше ми розповідали про ще 3 простих лайфхаки, які допоможуть зігрітися у приміщенні без опалення.

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