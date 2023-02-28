5 акторок, які переконливо зіграли чоловічі ролі в кіно

З давніх часів чоловіки з’являлись на сцені та на екрані, втілюючи всі найсміливіші образи. Ви бачили велику кількість фільмів, де актор грає дівчину, жінку або бабусю. Зазвичай такий хід використовували в комедійних стрічках, щоб карикатурно зобразити героїню. А як щодо жінок? Про випадки, коли режисери пропонують акторкам зіграти чоловічі ролі, ви, напевно, раніше навіть і не здогадувались. А якщо вам і вдалось побачити схожу картину, то, скоріше за все, це був поодинокий випадок. Ми вирішили змінити цю ситуацію і зібрали для вас 5 жінок-акторок, які взяли на себе сміливість і перевтілились в чоловіків. Їх акторська гра і вдалий грим залишили незабутній слід у світі кіно.

Тільда Свінтон

Ця голлівудська актриса грала чоловічі ролі кілька разів. Перший експеримент із перетворенням Тільда ​​провернула у фільмі "Орландо" 1992 року, коли вона виконала роль чоловіка-аристократа. Вдруге зірка приміряла на себе чоловічий образ у кінострічці "Суспірія", де зіграла не лише головну героїню-танцівницю, а й 82-річного психоаналітика. Для зйомок їй доводилося гримуватись більше чотирьох годин, але все було недаремно. Після виходу фільму в прокат Тільду в ролі похилого віку чоловіка не розпізнали навіть найвідданіші шанувальники.

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Меріл Стріп

Меріл Стріп буквально розчиняється у своїх персонажах. У міні-серіалі "Янголи в Америці" багато відомих акторів вживалися в незвичайні образи. Меріл Стріп виконала відразу кілька яскравих ролей: одіозну даму Етель Розенберг і навіть рабина. В останньому випадку Меріл настільки загримували, що навіть найвідданіші шанувальники її не одразу впізнають.

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Вупі Голдберг

Ще одна історія про те, як жінці довелося прикидатися чоловіком для того, щоб досягти успіху в кар'єрі. Саме таку зав'язку придумав режисер Дональд Петрі для свого фільму "Компаньйон" і запросив на роль фінансового аналітика комедійну актрису Вупі Голдберг. Її героїня відкриває свій бізнес і видає себе бізнесменом на ім'я Роберт.

Кейт Бланшетт

2007 року на екрани вийшла біографічна драма про життя неперевершеного співака Боба Ділана. У фільмі "Мене там немає" було відбито шість історій, що символізують виконавця. В одній із таких кінозамальовок знялася Кейт Бланшетт. Зірка настільки майстерно перетворилася на чоловіка, що отримала не лише визнання шанувальників та кіноаматорів, а й "Золотий глобус", а також номінації на премію BAFTA та "Оскар". Через 10 років після виходу фільму зірка знову приміряла на себе роль чоловіка у кінострічці "Маніфесто", де постала в образі безпритульного.

Гленн Клоуз

Акторка Гленн Клоуз зіграла в історичному фільмі "Таємничий Альберт Ноббс", присвяченому життю Ірландії в XIX столітті, коли жінкам доводилося маскуватися під чоловіків, щоб працювати нарівні з ними. Так зробила її героїня. До речі, ще до зйомок у фільмі Гленн грала цю роль у театрі, мріючи колись знайти продюсерів та зняти історію у вигляді кінострічки. Втім, Альберт Ноббс був не єдиною чоловічою роллю цієї актриси. Вона також зіграла пірата у фільмі Стівена Спілберга "Капітан Крюк".

Нагадаємо, багато акторів і співаків наважуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, котрі коригували свою зовнішність.

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