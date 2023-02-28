5 актрис, убедительно сыгравших мужские роли в кино

С давних времен мужчины появлялись на сцене и на экране, воплощая все самые смелые образы. Вы видели большое количество фильмов, где актер играет девушку, женщину или бабушку. Обычно такой ход использовали в комедийных лентах, чтобы карикатурно изобразить героиню. А как насчет женщин? О случаях, когда режиссеры предлагают актрисам сыграть мужские роли, вы, наверное, раньше даже не догадывались. А если вам и удалось увидеть похожую картину, то, скорее всего, это был один случай. Мы решили изменить эту ситуацию и собрали для вас 5 женщин-актрис, которые взяли на себя смелость и превратились в мужчин. Их актерская игра и удачный грим оставили незабываемый след в мире кино.

Тильда Свинтон

Эта голливудская актриса играла мужские роли несколько раз. Первый эксперимент с преобразованием Тильда провернула в фильме "Орландо" в 1992 году, когда она исполнила роль мужчины-аристократа. Второй раз звезда примерила на себя мужской образ в киноленте "Суспирия", где сыграла не только главную героиню-танцовщицу, но и 82-летнего психоаналитика. Для съемок ей приходилось гримироваться больше четырех часов, но все было не зря. После выхода фильма в прокат Тильду в роли преклонных лет мужчину не распознали даже самые преданные поклонники.

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Мерил Стрип

Мэрил Стрип буквально растворяется в своих персонажах. В мини-сериале "Ангелы в Америке" многие известные актеры употреблялись в необычные образы. Мэрил Стрип исполнила сразу несколько ярких ролей: одиозную даму Этель Розенберг и даже раввина. В последнем случае Мерил настолько загремили, что даже самые преданные поклонники ее не сразу узнают.

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Вупи Голдберг

Еще одна история о том, как женщине пришлось притворяться мужчиной для того, чтобы добиться успеха в карьере. Именно такую ​​завязку придумал режиссер Дональд Петри для своего фильма "Компаньон" и пригласил на роль финансового аналитика комедийную актрису Вупи Голдберг. Ее героиня открывает свой бизнес и выдает себя бизнесменом по имени Роберт.

Кейт Бланшетт

В 2007 году на экраны вышла биографическая драма о жизни непревзойденного певца Боба Дилана. В фильме "Меня там нет" было отражено шесть историй, символизирующих исполнителя. В одной из таких зарисовок снялась Кейт Бланшетт. Звезда настолько мастерски превратилась в мужчину, что получила не только признание поклонников и кинолюбителей, но и "Золотой глобус", а также номинации на премию BAFTA и "Оскар". Через 10 лет после выхода фильма звезда снова примерила на себя роль мужчины в киноленте "Манифесто", где предстала в образе бездомного.

Гленн Клоуз

Актриса Гленн Клоуз сыграла в историческом фильме "Таинственный Альберт Ноббс", посвященном жизни Ирландии в XIX веке, когда женщинам приходилось маскироваться под мужчин, чтобы работать наравне с ними. Так поступила ее героиня. Кстати, еще до съемок в фильме Гленн играла эту роль в театре, мечтая когда-нибудь найти продюсеров и снять историю в виде киноленты. Впрочем, Альберт Ноббс являлся не единственной мужской ролью этой актрисы. Она также сыграла пирата в фильме Стивена Спилберга "Капитан Крюк".

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