7 известных звезд-мужчин, которых изменила пластическая операция: фото 'до' и 'после'

Очевидно, что представители сильного пола не так обеспокоены внешним видом и сохранением молодости, однако многие актеры и певцы все же решаются на подобные процедуры, потому что часто для них это необходимость. Мы выбрали 6 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

1. Джо Джонас

Джо стал голливудским сердцеедом с тех пор, как в 2007 году группа Jonas Brothers стала известна. С 2015 года певец является солистом группы DNCE. Сейчас музыкант счастливо женат и стал папой, но он все еще так красив, как и в эпоху съемок на Disney. Певец, возможно, был наделен некоторыми выгодными генами с рождения, однако возраст показывает себя в любом случае.

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Джо Джонас рассказал, что получал инъекции после того, как на его лице появились новые морщины, что побудило его использовать лекарство, которое вводится в мышцы для предотвращения старения. Эстетический уход помог ему получить новый импульс в уверенности. Джо, несомненно, более чем доволен своим улучшенным видом и поощряет других избавиться от негативного отношения к косметическим процедурам, таким как ботокс.

2. Двейн Джонсон

«Скала» сделал операцию по уменьшению мужской груди. Еще в 2005 году он откровенно признался, что делал операцию через гинекомастию, то есть развитие жировой ткани в груди пациентов мужского пола. Он пытался получить желаемую форму груди, проводя часы в тренажерном зале, но ему не удалось добиться желаемых результатов. Вместо этого Джонсон обратился к операционному уменьшению груди, чтобы достичь своих целей.

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3. Брэд Питт

После развода с Анджелиной Джоли выдающейся звезде, по слухам, сделали операцию на веках. Опущенных век, которые он имел раньше, больше не было, а также исчезли темные мешки под глазами. Известный пластический хирург доктор Маниш Шах рассказал, что актеру сделали оба века с помощью блефаропластики.

Также предполагается, что 55-летний актер применил ботокс на лице, чтобы уменьшить симптомы старения, такие как морщины и складки, которые он мог почувствовать, поскольку ему уже перевалило за пятьдесят пять лет жизни. Необходимость быть в индустрии и давление популярности могли вынудить его сделать хирургические инъекции на лице.

4. Джош Гатчерсон

Американский актер Джош Хатчерсон, белое известный по роли Пита в «Голодных играх», пережил операцию на носу. Сначала Джош рассказал своим подписчикам в Twitter, что ему сделали процедуру для лечения «сломанного носа», но позже рассказал TMZ, что он лег под нож, чтобы исправить «искаженную перегородку».

«У меня была заложена правая ноздря на 90 процентов», – сказал в интервью.

5. Том Круз

Несмотря на то, что в 2022 году актеру исполнилось 60 лет, он все еще выглядит молодым. Том отрицает заявления о том, что он делал пластическую операцию, однако некоторые известные и успешные хирурги исследовали лицо актера и смотрели на изменения в течение многих лет и высказывали, какие области пластической хирургии он мог делать.

Врачи отмечают, что известный актер совершал операцию в области щек и шеи. Общее мнение пластических хирургов, исследующих или комментирующих пластические операции Тома Круза, заключается в том, что он использовал инъекции и наполнители.

6. Канье Вест

Американский рэпер Канье Вест открыто рассказал о своем здоровье, отмечая, что он прошел процедуру липосакции в 2016 году.

«Мне сделали пластическую операцию, потому что я старался выглядеть хорошо для вас. Мне сделали липосакцию, потому что я не хотел, чтобы вы все называли меня толстым, как вы называли Роба. – Кардашьян] на свадьбе и заставили его улететь домой до того, как мы с Ким поженились. Я не хотел, чтобы вы все называли меня толстым, поэтому я сделал липосакцию», – сказал он в одном из интервью.

7. Дэниел Крейг

Актер Бонда появился на BAFTA в 2018 году, выглядя заметно иначе, чем раньше. Его внешний вид заставил поклонников задуматься, использовал ли он ботокс или наполнители. Некоторые сказали, что он выглядел «пластиковым», когда вручал награду на сцене.

Напомним, среди звезд есть и те, кто может не только талантливо реализовать на экране любой образ, но еще и отказываются от услуг каскадеров, предпочитая все делать самостоятельно.

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