8 популярных актеров, выполнявших опасные трюки без каскадеров

Современный кинематограф невозможно представить без сложных спецэффектов и трюков. Обычно знаменитости просто играют свою роль, если требуется исполнение опасных элементов во время съемок, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Но среди звезд есть и те, кто может не только талантливо воплотить на экране любой образ, но и отказываются от услуг каскадеров, предпочитая все делать самостоятельно.

1. Том Круз

На заре своей кинокарьеры Том Круз не стремился рисковать жизнью и позволял выполнять каскадеры трюки. Однако чем старше становился актер, тем отчетливее проявлялось его желание превзойти себя. Сейчас актер сам снимается во всех опасных сценах, не поддаваясь уговорам продюсеров и режиссеров поберечь себя.

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2. Гаррисон Форд

Этот актер никогда не отказывается от возможности пощекотать себе нервы и с удовольствием берется за исполнение сложных трюков. Правда, в сложных и опасных сценах режиссеры все же заменяют его дублером, но основную массу трюков он все же предпочитает выполнять самостоятельно. Кстати, основной причиной, почему в фильмах об Индиане Джонсе актер все же позволил каскадеру войти в кадр, было лишь опасение за то, что его дублеру Вику Армстронгу могли не оплатить съемки, если бы Форд все делал сам.

3. Анджелина Джоли

Актриса признавалась в том, что большинство трюков она выполняет на чистом упрямстве. Ее невозможно заставить отказаться от участия в сложных сценах и слова продюсеров о неоправданности риска она просто не принимает во внимание. В боевиках "Солт" и "Особенно опасный" она почти все трюки проделала сама, хотя это было для Анджелины Джоли совсем непросто.

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4. Хлоя Грейс Морец

Звезда фильма "Дуподер" прошла курсы каскадеров перед началом съемок. Правда, вызвано это было не желанием 12-летней девочки рисковать жизнью, а банальной невозможностью найти для юной актрисы каскадера, соответствующего росту и телосложению Хлои. У нее были отличные учителя, но со сценария все же убрали самые сложные трюки, чтобы не подвергать подростка лишнему риску.

5. Джейсон Стейтем

Он известен по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер", а также дилогии "Адреналин" и сериям картин "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж". В этих лентах понадобились навыки актера в боевых искусствах, в том числе бразильскому джиу-джитсу, и прыжкам в воду. Еще со времен кинодебюта в "Картах", где не было средств на каскадеров, Стейтем выполнял все необходимые трюки сам и держит марку до сих пор. Хотя не обходилось без казусов. Один из съемочных дней третьей части "Неудержимых" закончился тем, что из-за неисправности тормозов автомобиль, в котором ехал Джейсон, упал в море. Но несмотря на риски, актер практически не прибегает к услугам дублера, возможно, потому что он сам когда-то мечтал им стать.

6. Джеки Чан

Этот актер давно известен своими талантами и неофициальным званием наиболее травмированного актера Голливуда. Впрочем, опасность никогда не останавливала Джеки Чана, он готов и дальше рисковать собой ради хорошего кадра или сложного трюка. От этого актер получает невероятное удовольствие. Пока продюсерам так и не удалось уговорить Джеки Чана воспользоваться услугами дублера. И его можно понять, ведь свою карьеру в кино Джеки Чан начал как раз с работы каскадером.

7. Дэниел Крейг

Исполнитель роли Джеймса Бонда сам захотел испытать себя и решил делать большую часть трюков самостоятельно. Это было непросто для 42-летнего актера, но он ни разу не пожалел о своем решении. Прыжок со стелы одного подъемного крана на другой в фильме "Казино "Рояль" сегодня считается одним из лучших трюков Джеймса Бонда за всю историю. Кстати, актер делал этот опасный перелет на высоте 35 метров.

8. Кристиан Бэйл

Актер совсем не считает риск благородным делом. Напротив, он предпочитает тщательно готовиться к съемкам и готов ради хорошей роли как прибавить в весе, так и стремительно похудеть, а опасные сцены спокойно доверяет играть дублерам. Но в роли Бэтмена он вжился настолько, что решил все делать самостоятельно, даже во время съемок почти без страховки на вершине небоскреба в Чикаго.

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