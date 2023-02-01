Красавицы или чудовища: 7 известных актеров, которых сменила пластическая хирургия

Даже самые дорогие сделки не гарантируют стопроцентный результат. Доказательство тому – известные актеры, которые потратили на поход к хирургу кучу денег, и получили вместо этого перекроенное до неузнаваемости лицо. Что лучше: стареть естественно или жить от операции к операции и все меньше походить на настоящего себя? Сегодня расскажем о 7 звездах, которые хотели усовершенствовать свою внешность, но что-то пошло не так.

Линдси Лохан

Эта когда-то юная девочка покорила сердца тысячи людей волшебным румянцем на лице. Но со временем Линдси решила лечь под нож. Многие врачи говорят, что она – яркий пример неудачных косметических процедур и пластических операций. Она настолько переборщила с гиалуроновой кислотой, что ее губы стали выглядеть так, будто она была сильно искусана пчелами.

Видео дня

А после молодая девушка решила сделать себе подарок в виде новой груди. Негативные эксперименты со здоровьем привели к тому, что кожа актрисы стала очень дряблой, а на лице появились глубокие морщинки. В результате девушка решилась на то, чтобы с помощью инъекций подтянуть лицо и убрать ненужные изъяны. Первоначально такие процедуры давали очень положительный результат. Праздничный образ жизни и постоянные вечеринки спровоцировали организм актрисы на то, что лицо снова начинало терять тонус.

Деми Мур

Деми Мур ошеломила обезображенным пластикой лицом. Впервые такую ее люди увидели весной 2021 года, когда актриса приняла участие в показе Fendi, впрочем, внимание зрителей показа было приковано не столько к луку Мур, сколько к ее лицу. Раньше звезда также прибегала к переменам, впрочем, все выглядело ювелирно.

Микки Рурк

Не только женщины допускают ошибки, соглашаясь на пластику. Микки Рурк был звездой своего времени, по-настоящему талантливым актером и действительно привлекательным мужчиной секс-символом. Но кроме профессии у него было много увлечений — бои без правил, алкоголь, наркотики. Такой образ жизни нанес ущерб не столько репутации актера, сколько его лицу — сломанный нос, шрамы и постоянные отеки.

Микки Рурк неоднократно пытался хоть как-то исправить ситуацию, но почему-то все время становилось только хуже. Как говорит сам артист: он просто обратился за помощью не к тому парню. Пять ринопластик, пластика скул, хейлопластика, за ними была круговая подтяжка – все эти операции изменили его до неузнаваемости.

Читайте также: 8 известных звездных пар, влюбившихся во время съемок

Кортни Кокс

Популярная актриса Кортни Кокс, известная многим из сериала "Друзья", в недавнем интервью призналась, что не раз ошибалась в погоне за молодостью. Как и многие актрисы Кортни Кокс пыталась вернуть себе молодость. По ее словам, она не могла смириться со старением. Некоторое время назад даже боялась смотреть в зеркало. Но как часто случается, прибегнув к пластике, Кортни Кокс потеряла свою естественную красоту, ведь хирургические манипуляции сделали лицо искусственным, неузнаваемым. Многие режиссеры также отказывались работать с актрисой из-за этого.

Мелани Гриффит

Ее облику и так завидовали миллионы, но Мелани решила усовершенствовать свою красоту и привыкла к пластике. После многочисленных операций и постоянных инъекций актриса изменилась до неузнаваемости и теперь вместо обложек глянца "украшает" подборки о неудачной пластике. Сегодня Мелани Гриффит уже давно за 60.

Джоан Риверс

Американская комедийная актриса признавалась, что перенесла множество пластических операций, включая подтяжку лица, подтяжку шеи и век. Впрочем, как заявляла сама актриса, она "не испытывала никакой жалости" на этот счет. Кто может сказать, что ее пластический хирург перестарался, но кого это волнует.

Дэрил Ханна

Актриса, сыгравшая одну из главных антагонистов в фильме "Убить Билла", утверждает, что у нее не было пластических операций. В интервью изданию The Daily Mail она доказывала, что "в Голливуде так много людей, которые решили сделать косметическую операцию, которая буквально превратила их в кукол". Но внимательные зрители заметили серьезные изменения на лице актрисы: опухшие глаза и огромные губы, явное свидетельство процедуры подтяжки лица и уколов ботокса.

Напомним, UAportal рассказал о шести актерах, которые не стареют со временем. Секрет в пластических операциях или генетике – узнайте в нашем материале.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !