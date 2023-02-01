Красуні чи чудовиська: 7 відомих акторів, котрих змінила пластична хірургія

Навіть найдорожчі операції не гарантують стовідсотковий результат. Доказ тому – відомі актори, які витратили на похід до хірурга купу грошей, і отримали натомість перекроєне до невпізнання обличчя. Що краще: старіти природно або жити від операції до операції і все менше бути схожим на справжнього себе? Сьогодні розповімо про 7 зірок, які хотіли вдосконалити свою зовнішність, але щось пішло не так.

Ліндсі Лохан

Ця колись юна дівчинка підкорила серця тисячі людей чарівним рум'янцем на обличчі. Але з часом Ліндсі вирішила лягти під ніж. Багато лікарів говорять, що вона – яскравий приклад невдалих косметичних процедур, а також пластичних операцій. Вона настільки переборщила з гіалуроновою кислотою, що її губи стали виглядати так, ніби вона була сильно покусана бджолами.

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А після молода дівчина вирішила зробити собі подарунок у вигляді нових грудей. Негативні експерименти зі здоров'ям призвели до того, що шкіра актриси стала дуже в'ялою, а на обличчі з'явилися глибокі зморшки. У результаті дівчина зважилася на те, щоб за допомогою ін'єкцій підтягнути обличчя і прибрати непотрібні вади. Спочатку такі процедури давали дуже позитивний результат. Святковий спосіб життя та постійні вечірки спровокували організм актриси на те, що обличчя знову починало втрачати тонус.

Демі Мур

Демі Мур приголомшила спотвореним пластикою обличчям. Вперше таку її люди побачили навесні 2021 року, коли акторка взяла участь у показі Fendi, втім, увага глядачів показу була прикута не так до луку Мур, як до її обличчя. Раніше зірка також вдавалася до змін, втім, все мало ювелірний вигляд.

Міккі Рурк

Не тільки жінки припускаються помилок, погоджуючись на пластику. Міккі Рурк був зіркою свого часу, по-справжньому талановитим актором та справді привабливим чоловіком секс-символом. Але крім професії він мав багато захоплень — бої без правил, алкоголь, наркотики. Такий спосіб життя завдав шкоди не так репутації актора, як його особі — зламаний ніс, шрами та постійні набряки.

Міккі Рурк неодноразово намагався хоч якось виправити ситуацію, але чомусь весь час ставало лише гіршим. Як каже сам артист: він просто звернувся по допомогу не до того хлопця. П'ять ринопластик, пластика вилиць, хейлопластика, за ними була кругова підтяжка — всі ці операції змінили його до невпізнання.

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Кортні Кокс

Популярна актриса Кортні Кокс, відома багатьом з серіалу "Друзі", у недавньому інтерв'ю зізналася, що неодноразово помилялася в гонитві за молодістю. Як і багато актрис Кортні Кокс намагалася повернути собі молодість. За її словами, вона не могла змиритися зі старінням. Якийсь час тому навіть боялася дивитись у дзеркало. Але як часто трапляється, вдавшись до пластики, Кортні Кокс втратила свою природну красу, адже хірургічні маніпуляції зробили обличчя штучним, невпізнанним. Багато режисерів також відмовлялися працювати з актрисою через це.

Мелані Гріффіт

Її зовнішності і так заздрили мільйони, але Мелані вирішила вдосконалити свою красу і звикла до пластики. Після численних операцій та постійних ін'єкцій актриса змінилася до невпізнанності і тепер замість обкладинок глянцю "прикрашає" добірки про невдалу пластику. Сьогодні Мелані Ґріффіт вже давно за 60.

Джоан Ріверс

Американська комедійна актриса зізнавалася, що перенесла безліч пластичних операцій, в тому числі підтяжку обличчя, підтяжку шиї і повік. Втім, як заявляла сама актриса, вона "не відчувала ніякого жалю" з цього приводу. Хтось може сказати, що її пластичний хірург перестарався, але кого це хвилює.

Деріл Ханна

Актриса, яка зіграла одну з головних антагоністів у фільмі "Вбити Білла", стверджує, що у неї не було пластичних операцій. В інтерв'ю виданню "The Daily Mail" вона доводила, що "в Голлівуді так багато людей, які вирішили зробити косметичну операцію, яка буквально перетворила їх у ляльок". Але уважні глядачі помітили серйозні зміни на обличчі актриси: опухлі очі і величезні губи, які є явним свідченням процедури підтяжки обличчя і уколів ботоксу.

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