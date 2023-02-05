5 лютого Всесвітній день Нутелли: як приготувати смачну шоколадну пасту самостійно

5 лютого відзначається Всесвітній день "Нутелли". Цей день присвячений шоколадно-горіховій пасті, яку випускає італійська компанія.

Всесвітній день "Нутелли" ініціювала американська блогерка Сара Россо, що проживає в Італії. Вона так любила пасту, що вирішила, аби ці ласощі отримали власне свято, її ідею підтримали. У 2015 році Россо передала права на свято компанії Ferrero, і тепер компанія щороку обирає блогера, який стає амбасадором Всесвітнього дня "Нутелли".

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Відео дня

Вважається, що рецепт шоколадної пасти винайшов кондитер із Турина Мішель Проше ще за часів Наполеона. Вона називалася "джандуя". Начебто він додав до шоколаду перемелені лісові горіхи та отримав продукт, що став дуже популярним.

У 1951 році кондитер з Альби П'єтро Ферреро вигадав, як виробляти горіхово-шоколадну пасту у кремоподібному вигляді, а згодом його син Мікеле Ферреро вийшов з ким продуктом на європейський ринок. Він трохи модифікував рецепт та назвав пасту "Нутеллою".

До речі, першу банку "Нутелли" було випущено на фабриці в Альбі у квітні 1964 року.

М звикли купувати горіхово-шоколадну пасту у магазинах та намащувати її на білий хліб, або млинці. Проте можна й самому виготовити цей смаколик.

Рецепт домашньої шоколадної пасти з горіхами

Потрібні такі інгредієнти:

Молоко – 500 мл

Цукор – склянка

Горіхи – пів склянки

Какао-порошок – 2 повні ст. л.

Борошно – 2 повні ст. л.

Вершкове масло – 60 г.

Як готувати:

У глибокій зручній мисці змішайте цукор з борошном та какао-порошком. Влийте 50-70 мл молока та перемішайте, щоб не було грудочок. Коли маса буде однорідною, додайте решту молока і знову перемішайте. Шоколадну масу перелийте в каструлю з подвійним дном. На маленькому вогні доведіть до кипіння. Постійно перемішуйте вінчиком. Горіхи постарайтеся подрібнити максимально. Щойно шоколадний крем почне закипати, зніміть його з вогню. Додайте мелені горіхи та вершкове масло. Перемішуйте, поки не розчиниться масло.

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