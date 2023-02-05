5 февраля Всемирный день Нутеллы: как приготовить вкусную шоколадную пасту самостоятельно

5 февраля отмечается Всемирный день "Нутеллы". Этот день посвящен шоколадно-ореховой пасте, выпускаемой итальянской компанией.

Всемирный день "Нутеллы" инициировала проживающая в Италии американская блоггерша Сара Россо. Она так любила пасту, что решила, чтобы это лакомство получило собственный праздник, ее идею поддержали. В 2015 году Россо передала права на праздник компании Ferrero, и теперь компания каждый год выбирает блогера, который становится послом Всемирного дня "Нутеллы".

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Видео дня

Считается, что рецепт шоколадной пасты изобрел кондитер из Турина Мишель Проше еще при Наполеоне. Она называлась "джандуя". Вроде бы он добавил в шоколад перемолотые лесные орехи и получил ставший очень популярным продукт.

В 1951 году кондитер из Альбы Пьетро Ферреро придумал, как производить орехово-шоколадную пасту в кремообразном виде, а впоследствии его сын Микеле Ферреро вышел с кем продуктом на европейский рынок. Он немного модифицировал рецепт и назвал пасту "Нутеллой".

Кстати, первая банка "Нутеллы" была выпущена на фабрике в Альбе в апреле 1964 года.

М привыкли покупать орехово-шоколадную пасту в магазинах и смазывать ее на белый хлеб или блины. Однако можно и самому изготовить этот вкус.

Рецепт домашней шоколадной пасты с орехами

Нужны следующие ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Сахар – стакан

Орехи – пол стакана

Какао-порошок – 2 полных ст. л.

Мука – 2 полных ст. л.

Сливочное масло – 60 г.

Как готовить:

В удобной миске смешайте сахар с мукой и какао-порошком. Влейте 50-70 мл молока и перемешайте, чтобы не было комочков. Когда масса будет однородной, добавьте оставшееся молоко и снова перемешайте. Шоколадную массу перелейте в кастрюлю с двойным дном. На маленьком огне доведите до кипения. Постоянно перемешивайте венчиком. Орехи постарайтесь измельчить максимально. Как только шоколадный крем начнет закипать, снимите его с огня. Добавьте молотые орехи и сливочное масло. Перемешивайте, пока не растворится масло.

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